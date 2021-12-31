5 вещей в квартире, которые выглядят дешево и делают интерьер устаревшим

Каждая хозяйка хочет превратить свой дом или квартиру в стильное и комфортное место. Многие обустраивают жилье всякими дизайнерскими приемами, которые и вправду могут быть современными, однако бывают такие вещи, которые выглядят безвкусно и дешево.

Среди таких деталей, которые делают интерьер устаревшим – пушистые ковры в ванной, искусственные фрукты и другое. Как сообщает издание Профиль, во многих квартирах до сих пор таится большое количество устаревших предметов, которые давно пора забыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Гипсокартонные волны

Это выглядит нелепо, дешево и безвкусно, особенно в небольших квартирах. Раньше их размещали на потолке, сочетая с орнаментом или лепниной. Отметим, что такой вариант может подойти лишь для загородных домов, оформленных в стиле барокко.

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Пушистые ковры в ванной комнате

Кроме того, что пушистые ковры в ванной комнате – не стильно, вдобавок к этому – негигиенично и непрактично. Сейчас такой прием сравнивают с коврами на стенах.

Искусственные фрукты

Еще одна нелепая вещь в интерьере – искусственные фрукты. Их принято считать дурным тоном. Лучше всего использовать настоящие свежие фрукты или комнатные растения.

Мебель в стиле рустик

Отметим, что не стоит выкидывать такую мебель, а необходимо сделать правильный интерьер для нее. Главная идея европейского варианта американского стиля в гармоничном сочетании природных материалов. Такой вариант подойдет для загородных домов, а не городских квартир.

Кресла-мешки

На сегодняшний день дизайнеры стараются как можно реже вписывать подобные кресла-мешки в городские интерьеры. Все потому что они выглядят не совсем гармонично, на фоне современного минимализма и хай-тека.

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