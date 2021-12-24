5 комнатных растений, которые приносят в дом несчастье

Практически в каждом доме есть комнатные растения, которые приносят пользу, очищая воздух, и просто украшают жилище. Однако существуют и цветы с негативной энергетикой – согласно древней философии фэн-шуй, они приносят вред и несчастье.

Среди таких – плющ, герань, папоротники и другие. Подробнее о растениях, которые лучше не держать дома, читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Плющ

Это растение способно вытягивать из хозяев дома энергию. Оно негативно влияет на мужчин, подталкивая их к разгульной жизни. Поэтому не стоит выращивать данный цветок дома.

Герань

Герань также обладает негативной энергетикой, что приводит к не налаженной личной жизни человека. Считается, что имея данное растение дома, можно остаться в постоянном одиночестве.

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Папоротники

Этот энергетический "вампир" лишает человека радости в жизни, хорошего настроения, а также здоровья. Люди, которые растят в доме папортник, со временем становятся менее активными и теряют жизненную энергию.

Лианы

Еще одно растение, которое обладает негативом. Вьющиеся цветы с острыми углами считаются агрессивными. Чтобы активировать добрую и положительную энергию в доме, стоит приобретать растения с листьями округлой формы.

Диффенбахия

Листья данного растения имеют сок, содержащий токсические вещества. Если сок попадает в организм, то может возникнуть отравление. Кроме того, цветок отбирает силы и здоровье у людей.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти комнатных растениях, которые создают благоприятную атмосферу и способны притянуть в дом деньги и счастье.