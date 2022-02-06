10 частых ошибок, которые допускают женщины при выборе зимней обуви

Зима отступает, поэтому в магазинах начинаются сезонные распродажи обуви. Сейчас есть возможность купить ее по огромной скидке. Поэтому мы предлагаем читателям узнать, как правильно выбрать сапоги и ботинки.

Издание Marie Claire приводит 10 самых распространенных ошибок при покупке обуви. Именно на такие нюансы, как подошва, защита от влаги, материал, утеплитель, цвет и прочее внимание обращает очень мало покупателей.

1. Примерка. Этот процесс должен быть тщательным. Важно пройтись в потенциально новых сапогах по магазину, причем лучше не утром, когда ноги еще не устали и не отекли, а вечером или хотя бы в обед, чтобы конечности пришли в свой "рабочий" режим.

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2. Обувь впритык. Никогда не стоит покупать зимние сапоги или ботинки впритык, думая, что со временем они стопчутся и станут свободнее. Внутри должна оставаться прослойка воздуха. Это поможет сохранить тепло.

3. Подошва. Конечно, при покупке новой обуви все концентрируются на ее внешнем виде и красоте. Однако первым делом стоит обратить внимание на ходовую часть – подошву. Не стоит выбирать зимнюю обувь со скользкой кожаной подошвой. В ней должен быть глубокий протектор.

4. Каблук. Высокие и тонкие каблуки очень неустойчивы, особенно зимой. Лучше покупать сапожки и ботинки на сплошном ходу. Максимум можно выбрать средний толстый устойчивый каблук.

5. Защита от влаги. Это способны обеспечить только натуральные материалы и качественная прошивка.

6. Материал. Важно обратить внимание на толщину материала. Если это натуральная кожа, то материал будет грубым и толстым, то есть, теплее более изящных образцов. Хотя качественные искусственные аналоги натурального материала также способны обеспечить хорошую теплоизоляцию и обмен воздуха внутри сапога.

7. Утеплитель. Зимняя обувь в первую очередь предназначена для защиты от холода. Поэтому лучшим утеплителем естественно будет натуральный мех, а именно – овчина. Между волосками есть воздушная прослойка, которая обеспечивает циркуляцию тепла. Кроме того, такой утеплитель износостойкий. Также в пору будут съемные стельки.

8. Светлая обувь. Высокие и светлые сапоги и ботинки идут далеко не всем. Их точно не стоит выбирать женщинам с пышными формами. Высота обуви визуально полнит и укорачивает ноги. А светлый цвет на каблуке кажется слишком праздничным.

9. Неправильное сочетание. Трендовые массивные сапоги и ботинки на шнуровке свидетельствуют о вкусе представительницы прекрасного пола. Однако не стоит их комбинировать с нежными платьями.

10. Декор. Любые декоративные детали очень быстро теряют вид и делают обувь неряшливой. Поэтому лучше выбирать сдержанный и лаконичный дизайн.

Ранее OBOZREVATEL перечислил шесть способов для правильного ухода за обувью зимой. Таким образом она прослужит дольше и продержится в безупречном виде.