Житний рынок на Подоле приблизился еще на шаг к статусу объекта культурного наследия

Житний рынок на Подоле стал на шаг ближе к получению статуса объекта культурного наследия. Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия одобрил учетную документацию на этот объект на ул. Верхний Вал, 16.

Видео дня

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева по итогам заседания Совета. Ее цитирует сайт мэрии Киева.

"У специалистов-памятников нет никаких сомнений в исключительной ценности Житнего рынка. Это образец архитектуры "второй волны" модернизма, который отличается уникальными конструктивными и художественными особенностями и новаторскими инженерными решениями своего времени. Здание сочетает функциональность и простоту форм, а монументальное панно на фасаде авторства Ирины Перовой является одним из немногих примеров использования художественного металла в украинском модернизме. Именно поэтому к обработке учетной документации мы подходили максимально основательно, учитывая каждое замечание экспертов", – подчеркнула Марина Соловьева.

Она добавила, что учетную документацию детально доработали с учетом всех предложений и рекомендаций экспертов. Во время выездного заседания на объекте члены Консультативного совета и специалисты Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории культуры и заповедных территорий, ГИАЗ "Древний Киев" и Департамента охраны культурного наследия последовательно учли все предыдущие аспекты, чтобы обеспечить качественный результат.

Напомним, что Житний рынок – важный модернистский объект конца ХХ века, который отражает развитие архитектуры и строительных технологий того периода. Сегодня он остается центром торговли и экономической активности Подола. Расположенный в сердце исторического района, рынок является не только архитектурным, но и культурным символом Киева.