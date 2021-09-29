Зеленский почтил память погибших в Бабьем Яру: эта трагедия никогда не должна повториться. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память граждан, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру. Он возложил цветы к памятнику погибшим и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

Об этом сообщается на сайте главы государства. Также память жертв Бабьего Яра почтили минутой молчания (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Кроме того, цветы от президента возложены к памятнику казненным нацистами ромам и к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.

"Бабий Яр... Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", – сказал Зеленский.

Видео дня

Он напомнил, что сегодня во всех школах Украины состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Детям расскажут о том, как 29 сентября 1941 года нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр и за два последующих дня убили почти 34 тысячи человек. А за два следующих года в Бабьем Яру, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек.

Кроме евреев, расстреливали украинцев и ромов, военнопленных и пациентов психбольницы.

В целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев, а 1,5 млн из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины.

По убеждению президента, трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться.

Напомним, OBOZREVATEL начал серию публикаций воспоминаний тех, кто спасал евреев в годы Второй мировой войны.