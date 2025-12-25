Замечательный отец и надежный побратим: погиб Герой из Киева, который получил награду от Зеленского. Фото

Жизнь за Украину отдал Андриан "Арамис" Гончуков – военнослужащий, который добровольно стал в строй, участвовал в боях во время АТО/ООС 2014–2017 годов и вернулся в войско в первые дни полномасштабного вторжения России. Он умер в больнице 19 декабря.

Видео дня

"Арамис" получил тяжелое ранение на Запорожском направлении, когда его группу атаковал российский FPV-дрон на оптоволокне. Несколько суток врачи пытались спасти украинца, но не удалось. Об этом сообщила общественная организация "Демократическая Сокира".

"Участие в этой операции не было обязательным. Но Андриан и его побратимы вызвались добровольно, ведь стоять в стороне – не в их принципах. Бойцы группы "Арамиса" сделали свой выбор – свободный выбор свободных людей. Во время выхода на позиции группу поразил коварный оптоволоконный дрон-"ждун", – рассказали авторы поста.

Гончукову навеки осталось 33 года. Он воевал в составе батальона Berlingo, который впоследствии расширился до 210 отдельного штурмового полка Вооруженных сил.

За 7,5 лет боевой службы Гончуков проявил мужество и профессионализм, получил медаль "За храбрость в бою" и президентскую награду "За военную службу Украине".

Воина проведут в последний путь на Рождество

Деснянская районная администрация города Киева проинформировала о дате прощания с Героем.

Жители района, друзья и побратимы смогут отдать последнее почтение возле Деснянской РГА в 14:20–14:30 в четверг, 25 декабря.

Маршрут прощания:

сбор: ул. Госпитальная, 16: ориентировочно 13:15–13:30;

формирование колонны: 13:45–14:00;

коридор почета и минута молчания возле Деснянской РГА: 14:20–14:30;

Бальзака 88А (дом, где жил воин), а дальше дорога к Лесному кладбищу: примерно 15:15.

"Арамис" (07.08.1992–19.12.2025) был "искренним и справедливым, любящим мужем, замечательным отцом и надежным побратимом", рассказала пресс-служба.

Он воевал на горячих направлениях Донецкой, Харьковской, Запорожской областей. Ранение, которое стало смертельным, получил 4 декабря.

У Гончукова остались брат-военнослужащий, жена и дочь.

"Для меня ты моя душа, мое сердце, моя жизнь, моя вселенная, лучший друг, поддержка, покой и страсть, мой Дом. Этот мир, где нет больше МЫ, холодный и пустой. Я до последнего держала твою руку..." – написала жена воина в соцсети.

Как писал OBOZ.UA, ранее на фронте погиб воин из Ковеля Волынской области Василий Сорока. Герою было всего 37 лет. С ним попрощались в воскресенье, 21 декабря, в его родном городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!