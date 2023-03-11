Залезли на грузовые вагоны: в Вишневом двух подростков ударило током, один погиб на месте

На Киевщине в поселке Вишневое Бучанского района два подростка залезли на грузовые вагоны и получили удар током. Один из них погиб, второго забрала машина скорой помощи.

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Об этом 11 марта сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, трагедия произошла в районе местного вокзала (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Погибшему подростку было 13 лет. Жизни второго на данный момент ничего не угрожает.

"Правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины установили, что двое ребят залезли на грузовые вагоны. Вследствие поражения током высоковольтной линии один из них погиб на месте", – рассказал Небытов.

Он также призвал родителей говорить с детьми об опасностях, которые несут экстремальные развлечения.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что трагедия произошла в субботу, 11 марта. В 14:43 спасателям поступило сообщение о том, что на крыше товарного поезда закрытого типа, который стоял на дополнительном пути, двух подростков 2009 года рождения поразило электрическим током.

Пострадавший получил ожоги лица 1-й степени и острый шок.

Тело погибшего с крыши поезда пришлось снимать спасателям. Как рассказали работники железной дороги, подростки пытались сделать фото на вагонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сидоровичи на Киевщине мужчина из-за ревности к жене пытался зарезать знакомого. Он нанес сопернику удар в грудь, а нож пытался сжечь.

А в поселке Красиловка 60-летний мужчина в присутствии жены облил себя бензином и поджег. С тяжелыми ожогами пострадавшего госпитализировали.