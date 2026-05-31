'Закаляются сила духа и характер': братья Кличко посетили Всеукраинский турнир по боксу 'Кубок Киева'. Фото

С 25 по 31 мая в Киеве проходил Всеукраинский турнир по боксу. Его, в частности, посетили Владимир и Виталий Кличко.

Об этом сообщил столичный мэр. Он отметил в своей заметке, что на таких турнирах закаляются сила духа и характер.

Посетили с Владимиром Всеукраинский турнир по боксу "Кубок Киева" на призы братьев Кличко, организованный Федерацией бокса столицы.

Когда-то, много лет назад, "Кубок Киева" завоевывали и я, и брат. Позже – Александр Усик. Бокс – это вид спорта, где тренируется тело и закаляются сила духа и характер.

Отметили юных, но уже сильных боксеров, наградили и вручили главный приз – "Кубок Киева". Пообщались с молодежью, спортсменами, болельщиками.

Киев – город талантливых людей. И город спортсменов, которые прославляют Украину. Слава Украине!

Напомним, что накануне, 30 мая, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) допустил возможность возвращения на профессиональный ринг. В то же время легендарный украинец подчеркнул, что такой шаг возможен лишь при определенных обстоятельствах, связанных с Александром Усиком.

