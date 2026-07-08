Зафиксировано повреждение 280 жилых домов: в Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Фото

В Вишневом (юго-западный пригород Киева) продолжается ликвидация последствий обстрела 6 июля, который стал одной из самых трагических вражеских атак на Киевскую область. Вследствие него погибли девять человек, еще десятки получили ранения. Из-за попаданий и детонации повреждены почти три сотни домов.

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Об этом 7 июля сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он отметил, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате российского удара. Таким образом число погибших возросло до девяти человек.

По состоянию на вечер вторника в медицинских учреждениях находились 18 пострадавших, которым оказывалась вся необходимая помощь.

Последствия атаки РФ

На данный момент зафиксированы повреждения 253 частных жилых домов. Также повреждены 27 многоквартирных домов, в которых выбито 1692 окна. Кроме того, поступило 65 обращений от представителей бизнеса о поврежденном имуществе. Работа комиссий продолжается, поэтому масштабы разрушений еще уточняются.

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Калашник рассказал, что был проведен предварительный осмотр поврежденного жилья, после чего дома были разделены на три категории:

– Дома с незначительными повреждениями, владельцы которых смогут получить компенсацию для самостоятельного восстановления в рамках государственных гарантий. Таких объектов предварительно 115.

– Дома, требующие капитального ремонта. Их восстановление планируется за счет средств государственного и областного бюджетов – 47.

– Полностью разрушенные дома, требующие нового строительства. На данный момент таких домов 91. Для них также будет обеспечено восстановление за счет средств государства и области.

Также предусмотрено восстановление двух поврежденных многоэтажек и наружных инженерных сетей в квартале.

Для людей, оставшихся без жилья, организовано временное расселение. В настоящее время в местах временного проживания находятся 60 человек, еще 160 человек временно остановились у родственников и знакомых. Резерв мест для размещения остается достаточным, и при необходимости его оперативно увеличат, отметили в ОВА.

"Благодаря работе фудтрака Олега Бибикова организовано трехразовое горячее питание для всех желающих", – сообщил Калашник.

Он поблагодарил все службы, которые непрерывно работают на месте, а также волонтеров, благотворительные организации и каждого, кто помогает людям пережить последствия этой трагедии.

Обстрел Киевской области

Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали Киевскую область. Последствия вражеских ударов были зафиксированы как минимум в трех районах области: повреждены дома, предприятия, объекты гражданской инфраструктуры. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации провели эвакуацию населения.

Погибли девять человек, еще 58 жителей региона получили ранения, среди пострадавших – ребенок, которому еще нет и года.

Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте удара в Вишневом и зафиксировал последствия российской атаки. Вокруг были разрушены и повреждены дома, сгорели автомобили, а местные жители пытались закрывать выбитые окна и ремонтировать поврежденные крыши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области во время российской воздушной атаки 6 июля после взрывов произошла повторная детонация. Однако объект, где люди услышали повторные взрывы, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины, заявил пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой. Он также напомнил о запрете главнокомандующего на размещение военных объектов рядом с гражданской застройкой.

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