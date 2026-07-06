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Трудно найти что-то уцелевшее: как выглядит Вишневое после российского удара. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Кияни
3 минуты
35,1 т.
Трудно найти что-то уцелевшее: как выглядит Вишневое после российского удара. Фото и видео
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В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал Вишневое, где после одного из взрывов произошла вторичная детонация, а жилые кварталы подверглись значительным разрушениям.

Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте удара и зафиксировал последствия российской атаки. Вокруг – разрушенные и поврежденные дома, сгоревшие автомобили, а местные жители уже пытаются закрыть выбитые окна и отремонтировать поврежденные крыши.

О последствиях обстрела также сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, в результате комбинированной атаки погибли шесть человек, ещё 26 получили ранения, среди пострадавших – ребёнок, которому ещё нет и года.

"К сожалению, у нас есть пострадавшие в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область... Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – написал Калашник.

Как выглядит город Вишневое сегодня

На кадрах с места событий видно, что в отдельных кварталах Вишневого трудно найти дом, который не пострадал. Некоторые дома полностью выгорели после атаки, рядом стоят обгоревшие автомобили, а на улицах остаются обломки конструкций и стекла.

Как выглядит город Вишневое сегодня

Корреспондент OBOZ.UA побывал именно там, где после взрыва произошла повторная детонация. По его словам, в результате российского удара "здесь сгорело очень много домов после российской атаки". Жители района уже с утра пытались своими силами закрывать выбитые окна фанерой и пленкой, а также временно ремонтировать поврежденные крыши.

Жители закрывают выбитые окна фанерой

Масштабы разрушений

В результате ночной атаки 6 июля российские войска нанесли удары по нескольким районам Киевской области. Последствия зафиксированы как минимум в трех районах региона. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Именно в Вишневом после одного из ударов возникла угроза повторной детонации, из-за чего начали эвакуацию населения. Первую информацию о последствиях обстрела Николай Калашник обнародовал в 03:03. Тогда он сообщил, что в Бучанском районе трое пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь, а комбинированная атака России на Киевскую область еще продолжалась.

Как выглядит город Вишневое сегодня
Как выглядит город Вишневое сегодня
Как выглядит город Вишневое сегодня
Как выглядит город Вишневое сегодня
Как выглядит город Вишневое сегодня
Как выглядит город Вишневое сегодня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате массированной российской атаки на Киевскую область погибли шесть человек, еще 26 получили ранения, а в Вишневом из-за повторной детонации была объявлена эвакуация населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших.

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