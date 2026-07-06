Трудно найти что-то уцелевшее: как выглядит Вишневое после российского удара. Фото и видео

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал Вишневое, где после одного из взрывов произошла вторичная детонация, а жилые кварталы подверглись значительным разрушениям.

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Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте удара и зафиксировал последствия российской атаки. Вокруг – разрушенные и поврежденные дома, сгоревшие автомобили, а местные жители уже пытаются закрыть выбитые окна и отремонтировать поврежденные крыши.

О последствиях обстрела также сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, в результате комбинированной атаки погибли шесть человек, ещё 26 получили ранения, среди пострадавших – ребёнок, которому ещё нет и года.

"К сожалению, у нас есть пострадавшие в результате очередной вражеской атаки на Киевскую область... Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", – написал Калашник.

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На кадрах с места событий видно, что в отдельных кварталах Вишневого трудно найти дом, который не пострадал. Некоторые дома полностью выгорели после атаки, рядом стоят обгоревшие автомобили, а на улицах остаются обломки конструкций и стекла.

Корреспондент OBOZ.UA побывал именно там, где после взрыва произошла повторная детонация. По его словам, в результате российского удара "здесь сгорело очень много домов после российской атаки". Жители района уже с утра пытались своими силами закрывать выбитые окна фанерой и пленкой, а также временно ремонтировать поврежденные крыши.

Масштабы разрушений

В результате ночной атаки 6 июля российские войска нанесли удары по нескольким районам Киевской области. Последствия зафиксированы как минимум в трех районах региона. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Именно в Вишневом после одного из ударов возникла угроза повторной детонации, из-за чего начали эвакуацию населения. Первую информацию о последствиях обстрела Николай Калашник обнародовал в 03:03. Тогда он сообщил, что в Бучанском районе трое пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь, а комбинированная атака России на Киевскую область еще продолжалась.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате массированной российской атаки на Киевскую область погибли шесть человек, еще 26 получили ранения, а в Вишневом из-за повторной детонации была объявлена эвакуация населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и БПЛА.В столице зафиксированы попадания по жилым домам, в одном из них заблокированы люди, сообщалось о пострадавших.

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