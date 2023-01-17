Младшему ребенку было всего 11 месяцев: у Зеленского сообщили о завершении спасательной операции в Днепре

В Днепре подвели итоги потерь, нанесенных российскими захватчиками во время ракетного удара по девятиэтажному дому на улице Набережная Победы в субботу, 14 января. Среди погибших – 45 мирных жителей, включая шестерых детей.

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Самой маленькой жертве террористов РФ не исполнилось еще и года, ребенку было 11 месяцев. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отчитавшись через свой Telegram-канал.

"Удалось спасти 39 человек из них шестеро детей. 79 – ранены, среди них 16 детей. В больницах сейчас находятся 28 пострадавших, десять – в тяжелом состоянии", – указал чиновник.

Напомним, что оккупанты ударили в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, от ракетного удара по панельной многоэтажке в Днепре погибла защитница "Азовстали". Ее муж до сих пор находится в российском плену.

Мэр Филатов пообещал денежную помощь, а также содействие в восстановлении документов всем пострадавшим в жилмассиве Победа.

Несмотря на завершение спасательной операции в Днепре, неизвестной остается судьба 20 мирных жителей, в то же время до сих пор не удалось идентифицировать 15 тел погибших.