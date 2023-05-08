Ярко и надежно: в сети показали, как ПВО прошлой ночью сбивала дроны над Киевом. Видео

В сети показали, как в ночь на 8 мая силы противовоздушной обороны уничтожали в небе над украинской столицей дроны-камиказде, которые запустили российские оккупанты. Этот процесс зафиксировали на видео и обнародовали почти через сутки после атаки.

Видео дня

Кадры опубликовали на официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Украины, а также в Telegram-канале OBOZREVATEL. Как известно, за прошедшие сутки силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА, пытавшиеся атаковать Киев.

Как отметили в ведомстве, 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства были уничтожены в воздушном пространстве Украины, 30 из них были нацелены на столицу.

На кадрах слышен громкий звук, характерный для ударного БПЛА, свет в небе и видно, как Силы ПВО "охотятся" на оружие оккупантов. Также слышны громкие звуки стрельбы по дрону и момент его взрыва после уничтожения.

"В День памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне нынешние нацисты уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, пропадет без вести. Так же, как и ее предшественники", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ в ночь на 8 мая атаковала Киев 35 дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА, в то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, а также привели к пострадавшим.

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