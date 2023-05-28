'Я приехал в Киев, когда мне было 14': Кличко рассказал о своих любимых местах в столице

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своих любимых локациях в столице. А также упомянул о своих юношеских годах в Киеве.

Видео дня

Рассказал Кличко об этом в интервью телеканалу "Киев", посвященном Дню города.

"Мой отец был военным и семья жила во многих разных городах. В Киев же мы переехали, когда мне было 14 лет. И Киев меня очень поразил – такой большой город! Здесь у меня появилось много новых друзей, новых впечатлений. Я очень интересовался историей столицы. И в юном возрасте начал работать экскурсоводом, чтобы рассказывать людям о нашем прекрасном городе", – рассказал Виталий Кличко.

Он также назвал свои любимые места в Киеве, в частности, и те, которые в последние годы создали или отремонтировали и обновили.

"Мне нравится весь Киев. Нравится энергетика города, его люди. Конечно, особенно любимые места. Это, например, парк "Наталка" - один из лучших парков Европы. Владимирская горка - историческое место столицы, которое мы очень хорошо обновили, - сказал он. мэр. – Я знаю, что впереди еще много задач для преобразований в нашем городе. Очень много работы и планов, которые мы продолжим воплощать", – отметил Виталий Кличко.