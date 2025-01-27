Вылез на вагон во время движения поезда: в Киевской области подростка ударило током на железной дороге

В Броварском районе Киевской области подросток, по информации следствия, во время движения электрички вылез на крышу вагона, где его поразило током. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельств чрезвычайного происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, в воскресенье, 26 января, в 15:28 к ним поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Бобрик", который рассказал о травмировании подростка.

"На месте происшествия правоохранители установили, что группа несовершеннолетних ехала электропоездом сообщением "Киев-Нежин". Несколько ребят вышли в межвагонный тамбур во время движения поезда и один из них вылез на крышу вагона. Подросток взялся рукой за токоприемник и потерпел поражение током. 14-летний несовершеннолетний с ожогами тела госпитализирован в Броварскую больницу", – рассказали в пресс-службе.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в четверг, 16 января, поезд сбил находившегося на пути человека. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

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