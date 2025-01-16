В Киеве поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии
В Соломенском районе Киева в четверг, 16 января, поезд сбил находившегося на пути мужчину. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.
Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
"Вблизи станции Киев-Волынский под поезд попал человек. К сожалению, от полученных травм мужчина, 1976 года рождения, погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.
На месте работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Барышевской общине Киевской области поезд сбил жительницу столицы. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
Как сообщал OBOZ.UA, на станции Тарасовка Фастовского района поезд сообщением Киев – Львов сбил 18-летнего парня. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!