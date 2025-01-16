В Киеве поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Соломенском районе Киева в четверг, 16 января, поезд сбил находившегося на пути мужчину. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

"Вблизи станции Киев-Волынский под поезд попал человек. К сожалению, от полученных травм мужчина, 1976 года рождения, погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

На месте работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Барышевской общине Киевской области поезд сбил жительницу столицы. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, на станции Тарасовка Фастовского района поезд сообщением Киев – Львов сбил 18-летнего парня. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

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