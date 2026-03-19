'Вы вдохновляете украинцев бороться за свою свободу': Кличко поздравил Лину Костенко с 96-летием

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил выдающуюся украинскую поэтессу-шестидесятницу, писательницу Лину Костенко с 96-летием.

Поздравление глава столицы опубликовал в своем Telegram.

"Сегодня День рождения отмечает человек, который олицетворяет непокорность и достоинство украинского народа, – Лина Васильевна Костенко. Восхищаюсь вашей силой духа, смелостью и благородством, вдохновением творить, Лина Васильевна", – написал Кличко.

Он отметил, что писательница остаетесь в Киеве, "держит волю" столицы, которую очень любит и "вдохновляет украинцев бороться за свою свободу, не изменять принципам и идеалам".

"Горд быть знакомым лично. Спасибо за ваш талант, за стойкость, за любовь к Украине! Многая лета, Лина Васильевна! Сил Вам и здоровья", – написал мэр Киева.