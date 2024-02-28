ВСК в парламенте создали, чтобы дискредитировать столичную власть и манипулировать обществом, – Кличко

Временную специальную комиссию Верховной Рады по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти Киева в период действия военного положения создали, чтобы продолжать манипулировать и распространять ложную информацию о работе столичной власти.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались, наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны, когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые сервисы жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. Но замечу, что внутри страны в условиях войны "К сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что ВСК в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что столица уже несколько лет ожидает принятия нардепами важных для Киева законопроектов – и по сохранению культурного наследия, и по ответственности за нарушение комендантского часа, и по административной ответственности за недопуск в укрытие, по развитию территорий города и границ столицы. Некоторые из этих важнейших законопроектов лежат в парламенте несколько лет.

"Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже и помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты. Главное – чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций. И не только какие-то заседания ради громких заголовков в СМИ проводила, а чтобы депутаты шли, вникали, понимали, как работает городское хозяйство", – подчеркнул Виталий Кличко.