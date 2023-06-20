Враг запускал Shahed волнами: силы ПВО сбили вокруг Киева почти 20 российских целей

Защитники неба Украины ночью 20 июня сбили около двух десятков вражеских целей в воздушном пространстве вокруг Киева. Столицу, как и ряд регионов, Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed.

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Их оккупационные войска запускали волнами и с разных направлений. Об атаке и результатах ее отражения рассказал глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

"482-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации, баражирующие боеприпасы Shahed", – отметил он.

По его словам, это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней. Традиционно, для массированных нападений, дроны заходили на столицу волнами, курсами по разным направлениям.

Тревога в Киеве и Киевской области длилась более трех часов. За это время силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено примерно 20 вражеских целей.

"Спасибо защитникам нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало... Напоминаю важные вещи – не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно – свою жизнь", – добавил начальник КГВА.

Напомним, что этой ночью дронами Россия атаковала ряд регионов Украины. На утро подтверждено попадание в объект инфраструктуры во Львове. Во время атаки силы ПВО сбили 28 из 30 ударных БПЛА врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем пятницы, 16 июня, Россия атаковала Киев ракетами с акватории Черного моря. Во время воздушной тревоги взрывы раздались в Киеве – силы ПВО сбили 12 российских "Кинжалов" и "Калибров", а еще вражеские БПЛА.

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