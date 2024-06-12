Впервые за 30 лет: в Киеве менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

В ночь на 12 июня и по состоянию на 15:00 в Киеве средний уровень осадков составил 46 мм, что в несколько раз превышает суточную норму. Это первый за последние 30 лет ливень в столице с таким количеством осадков.

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Об этом сообщил Официальный портал Киева, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

Так, по состоянию на 15:00 средний уровень осадков составил 31 мм. За ночь до 6 часов утра выпало 15 мм осадков. В общей сложности ночной и дневной уровни составляют 46 мм осадков. Нормативный объем осадков в месяц составляет 74 мм, то есть 12 июня в Киеве выпало более половины месячной нормы.

В Киевском горсовете напоминают, что по прогнозу синоптиков, ливень может продолжаться до конца дня.

"Призываем горожан быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не выезжать без необходимости на авто, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор", – призвали киевлян в горсовете.