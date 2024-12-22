Возвращение к подлинности: в Минкульте сказали, каким будет план реставрации Николаевского костела. Фото

В Киеве продолжается подготовка к восстановлению Николаевского костела, который получил значительные повреждения в результате ракетных обстрелов 20 декабря 2024 года. Реставраторы уже приступили к выполнению первоочередных мер по сохранению этого важного объекта культурного наследия Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК). На данном этапе основные усилия направлены на установку временных конструкций, которые помогут защитить здание от дальнейших разрушений.

Специально разработанная отделка будет способствовать поддержанию оптимальной температуры внутри костела, что позволит сохранить его фасады и внутренние помещения от воздействия внешних условий, пока будут продолжаться основные работы по реставрации.

Одной из главных задач является восстановление центральной витражной композиции, которая была разрушена при обстреле. Изготовление новых стеклянных элементов будет осуществляться по подлинным чертежам, на основе исторических записей и паспорта реставрации объекта. будет уделена тому, чтобы воспроизвести замысел авторов оригинального витража, созданного в период с 1899 по 1909 годы.

В течение 1979–1981 годов, когда была проведена советская реставрация, изменились конструктивные и декоративные элементы костела, а также адаптированы его для концертной деятельности. Это включало замену стеклянных элементов центральной витражной композиции на посредственный вариант, не соответствующий оригинальному виду.

Сейчас Николаевский костел остается важным символом Киевской архитектуры и культурного наследия Украины. Специалисты тщательно работают над обновлением проектной документации и составляют акты повреждений, которые станут основой для дальнейшей реставрации. Благодаря этой работе костел вернет свою подлинность конца XIX века, а также восстановит свое историческое величие.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате ракетных обстрелов, нанесенных Россией утром в пятницу, 20 декабря, повреждены, в частности, жилые дома и офисные здания. К сожалению, есть пострадавшие и погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российских ракетных обстрелов был поврежден костел Святого Николая.

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