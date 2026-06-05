Возможность побыть в тишине на природе: Кличко открыл сезон адаптивной рыбалки для ветеранов в Киеве

В Киеве открыли новый сезон адаптивных мероприятий по рыбалке для ветеранов – на базе Киев Милитари Хаб.

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О событии сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он принял участие в мероприятии и пообщался с защитниками, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из столичных госпиталей.

"Для людей, которые длительное время находятся в медицинских учреждениях, важно иметь возможность хотя бы несколько часов побыть вне больничных стен. Пообщаться на природе, активно отдохнуть", – рассказал Кличко.

По его словам, ветераны часто говорят о потребности в простых вещах – тишине, природе, возможности побыть у воды и пообщаться с собратьями в неформальной атмосфере.

"Это направление мы начали в прошлом году как один из форматов поддержки ветеранов и ветеранок во время их реабилитации в медучреждениях. За это время к мероприятиям уже присоединились около 100 ветеранов", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что на выезде с военными работают специалисты по сопровождению ветеранов, психологи и представители спортивного профиля. Такие мероприятия помогают психоэмоциональному восстановлению, социальной адаптации и возвращению к активной жизни в обществе.