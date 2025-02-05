'Вместе мы сильнее в преодолении вызовов: Кличко принял участие в саммите Пакта свободных городов

Мэр столицы Виталий Кличко присоединился онлайн к проходящему в Тиране саммиту Пакта свободных городов.

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Об этом он рассказал в своем Telegram.

"На этот раз саммит посвящен городской солидарности в турбулентное время и совместному преодолению глобальных угроз и конфликтов", – написал глава Киева.

В форуме приняли участие мэры европейских городов-участников Пакта. Киев присоединился к Пакту свободных городов в сентябре 2022 года.

"Я благодарен европейским коллегам за помощь их городов - экономическую, гуманитарную, помощь в восстановлении инфраструктуры и жилья в Киеве. Сегодня для нас очень важна поддержка и эффективное сотрудничество, которое мы развиваем. Потому что вместе мы сильнее в преодолении возникших перед миром вызовов", – отметил Кличко.