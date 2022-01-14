Вмешательство происходило с территории РФ: Кличко заявил о хакерской атаке на сайт мэра Киева

В пятницу, 14 января, произошла атака DDoS на официальный сайт мэра Киева kyiv.klichko.org. Ресурс целенаправленно пытались "положить".

Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram. Он отметил, что вмешательство происходило с территории России.

"Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", – подчеркнул мэр Киева.

На ресурсе сработали защитные предохранители, и сейчас официальный сайт мэра столицы работает в штатном режиме.

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Отметим, что в ночь на 14 января хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные сломали электронные сервисы нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Действия".