Владимир Кличко встретился в Киеве с ветеранами, проходящими реабилитацию в центре 'Титановые'. Фото

Владимир Кличко встретился с украинскими ветеранами в столичном протезно-реабилитационном центре "Титановые". Встреча состоялась по приглашению украинских воинов.

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Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, его брат пообщался и провел тренировки для украинских героев с проходящими реабилитацию ампутациями.

"Владимир подчеркнул, что очень важен комплексный подход к восстановлению и адаптации ветеранов. Основой является ментальное здоровье, правильная мотивация, помогающая преодолеть даже самые сложные вызовы, четкая цель. И после этого следует браться за физические тренировки", – написал глава столицы.

Кличко отметил, что ветераны в центре "Титановые" ежедневно работают над собой, получают психологическую и физическую реабилитацию, которая поможет им вернуться к полноценной жизни.