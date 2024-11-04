Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, посетившей столицу Украины. Они обсудили необходимость дальнейшей поддержки, в которой нуждается наше государство.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая посетила Киев. Обсудили необходимость дальнейшей поддержки, в которой сегодня особенно остро нуждается Украина", - рассказал городской голова столицы.

Кличко отметил, что сегодня, когда война пылает у границ Евросоюза, не может быть никакой "усталости Европы", ведь "Путин, судя по всему, не планирует останавливаться".

"Мы ожидаем от партнеров большей решительности и новых шагов для помощи Украине в сдерживании варварской агрессии", – подчеркнул Виталий Кличко.