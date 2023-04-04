Виталий Кличко встретился с мэром Лиссабона и передал ему список проектов по восстановлению Киева. Фото

Во вторник, 4 апреля, Виталий Кличко встретился с мэром Лиссабона Карлушем Моедашем. Мэр Киева призвал городские власти Лиссабона принять участие в предстоящем восстановлении украинской столицы и Украины.

Видео дня

Об этом Кличко рассказал на своей странице в Facebook. Мэр Киева передал Моедашу список проектов, которые необходимо будет реализовать в столице Украины.

Мэр Лиссабона пообещал подробно рассмотреть эти проекты. В сентябре Карлуш Моедаш планирует приехать в Киев.

"Во время встречи отметил, что сегодня очень важна единая позиция стран ЕС и цивилизованного мира по усилению поддержки и помощи Украине. Подчеркнул это и в выступлении в мэрии Лиссабона перед представителями дипломатического корпуса, депутатами городского совета португальской столицы и представителями украинской общины в Португалии "Городские власти Лиссабона подробно рассмотрит наши проекты, и в сентябре мэр, по моему приглашению, приедет в Киев. Уже с предложениями о возможностях поддержки конкретных проектов", - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко также призвал власти Лиссабона, которые приостановили побратимские отношения с Москвой, вообще их разорвать. По крайней мере, пока Россия пытается уничтожить Украину, совершает геноцид мирного населения и стирает с земли украинские города и села.

Мэр Киева получил символический ключ от Лиссабона. Виталий Кличко вспомнил, как несколько лет назад в мэрии столицы Португалии вручал мэру Лиссабона ключи от Евровидения, где уже был символический ключ Киева.