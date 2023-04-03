Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга и обсудил помощь Киеву. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 3 марта, встретился с мэром Гамбурга Петером Ченчером и обсудил дальнейшую помощь столице. Речь шла об обеспечении Киева автономными системами связи для экстренных случаев.

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Об этом городской голова столицы рассказал на своей странице в Facebook.

Сегодня встретился с первым мэром Свободного и Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером. Поблагодарил за поддержку и помощь Гамбурга украинской столицы. света). Они необходимы сегодня, в частности, для станций скорой помощи, спасателей, коммунальных служб", – сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, обсуждался вопрос обеспечения Киева новейшим оборудованием системы оповещения.

"Очень важный для нашего города – вопрос безопасности его жителей. Киев нуждается в оборудовании для новейшей системы оповещения, которую мы уже начали устанавливать. Речь идет о системе для объявления воздушной тревоги. Чтобы развить эту систему нам необходимо больше приборов, которые работают автономно, когда нет света" "Примером системы, которую Киев устанавливает сейчас, является, в частности, немецкая. Мэр Гамбурга заверил в дальнейшей помощи Киеву - как в нынешних острейших потребностях, так и в будущем восстановлении столицы Украины", - отметил Кличко.

Кроме того, Гамбург оказал Киеву в помощь три городских автобуса, которые уже направляются в столицу.

Виталий Кличко призвал немецких партнеров и дальше поддерживать Украину к победе.

"Также мы с Владимиром пообщались с немецкими СМИ и призывали и немецкие власти, и немецкое общество к дальнейшей поддержке Украины и оказанию всей необходимой помощи для нашей победы и установления мира в Европе", – сообщил Виталий Кличко.

Киев и Гамбург подписали "Соглашение ради солидарности и будущего" 24 апреля 2022 года. Договорились о стратегическом партнерстве и поддержке в кризисные времена.