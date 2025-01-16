Виталий Кличко примет участие в World Economic Forum в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 20 по 24 января в Давосе. Эта мера традиционно собирает лидеров государств, ведущих политиков, представителей бизнеса и гражданского общества со всего мира для обсуждения наиболее актуальных глобальных вызовов.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева. Отмечается, что на мероприятии будет также брат городского головы столицы Владимир Кличко.

Ключевыми темами форума в этом году станут: усиление устойчивости перед вызовами глобальной экономики, международная безопасность, внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта (AI), усилия по достижению целей устойчивого развития.

Мэр Киева также примет участие в ряде дискуссий и мер, направленных на привлечение международной поддержки Украины, которая продолжает бороться за свою свободу и независимость. В частности, в мероприятии NATO Innovation funds, где соберутся высокопоставленные должностные лица НАТО.

Также Виталий Кличко и его брат Владимир традиционно посетят мероприятие американского издания The Washington Post. Событие объединит наиболее влиятельных политиков и бизнесменов США и мира для обсуждения глобальной геополитической ситуации и экономического развития.

Кроме того, Кличко посетит мероприятие, организованное Швецией в рамках Global Conversations. Где состоится международный диалог по устойчивому развитию, большим инвестициям и роли инноваций в обеспечении устойчивого развития. Участие Украины в таких дискуссиях свидетельствует о ее лидерских позициях и устойчивости, а также демонстрирует готовность и стремление Киева к экономическому восстановлению.

"Сегодня для Украины важно оставаться в фокусе глобального внимания, сохранять поддержку международных партнеров и привлекать новые возможности для нашего города и страны", - подчеркнул Виталий Кличко.

Форум в Давосе остается ключевой платформой для международного диалога, формирующего будущее мировой экономики, безопасности и общественного развития.