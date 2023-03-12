''Пляжный сезон открыт'': в сети отреагировали на снегопад в Киеве 12 марта. Фото и видео

Киев и Киевщину в воскресенье, 12 марта, накрыл мощный снегопад. Жители региона с удовольствием начали делиться своими снимками, шутя о начале "пляжного сезона".

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Соответствующие фото и видео были опубликованы в социальных сетях. В столице и области сегодня прогнозируют снег и порывы ветра (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пляжный сезон открыт. Берем с собой купальники и плавки и бегом купаться", – написал один из пользователей.

Стоит отметить, что осадки в виде снега в столичном регионе начались еще ночью и, ожидается, что они должны закончиться к обеду.

Добавим, в пресс-службе КГГА в Киеве продолжается противогололедная обработка и уборка снега. На улицах города работает 118 единиц техники "Киевавтодора" и более 1800 коммунальщиков.

"Просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 12 марта, синоптики прогнозируют днем небольшой снег. Кроме того, в регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Чтобы узнать подробный прогноз погоды, перейдите по ссылке.

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