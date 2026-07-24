Вернули к жизни почти 2 млн пациентов: Кличко поздравил столичных медиков с профессиональным праздником и вручил награды

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня медицинского работника поздравил столичных медиков с профессиональным праздником и вручил награды от города.

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Об этом глава столицы сообщил на своей странице в Facebook.

"Война продолжает испытывать украинцев на прочность — каждый день, каждую ночь, во время каждой вражеской атаки. Но благодаря медицинским работникам столичная система здравоохранения не только выстояла — она стала сильнее, эффективнее и более сплоченной. Медики — наша гордость. Ангелы-хранители жителей Киева. За время полномасштабной войны они вернули к жизни и оказали медицинскую помощь в стационарах муниципальных больниц почти 2 миллионам пациентов", — написал Виталий Кличко.

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Мэр сообщил, что в 64 муниципальных учреждениях Киева сегодня работают более 9 000 врачей и почти 12 000 медицинских сестер и братьев. За годы полномасштабной войны они провели более 726 000 операций. Оказали помощь более чем 70 000 военным. Помогли появиться на свет более чем 78 000 маленьким украинцам.

Он поблагодарил медиков за мужество и преданность профессии и заверил, что город и в дальнейшем будет развивать сферу здравоохранения.

"Городские власти делали и делают все возможное, чтобы поддерживать учреждения здравоохранения, оснащать их современным оборудованием и создавать надлежащие условия для работы. Чтобы поддерживать наших медработников", – написал Кличко.