В зоне ЧАЭС происходит 'война' между видами норок: кто побеждает. Фото

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фиксируют активное распространение американской норки. Она вытесняет европейскую норку на этой территории, и процесс происходит уже сейчас.

Об этом в комментарии"Телеграфу" заявил соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. Он объяснил механизм вытеснения и отметил: "Происходит резорбция эмбрионов у европейской, и она не размножается".

Как работает вытеснение

Американская норка является большей по размеру и долгое время разводилась человеком искусственно. Теперь этот вид стал обычным в дикой природе, в частности в Украине. Но главная проблема даже не в размерах или поведении.

По словам Роженко, вытеснение происходит на эмбриональном уровне. После спаривания с американской норкой европейская теряет способность к размножению. Фактически это блокирует восстановление популяции местного вида. И, как он говорит, это ключевой фактор, из-за которого европейская норка постепенно исчезает.

Единственным способом сдерживания распространения американской норки специалист называет информирование людей. Речь идет о том, чтобы не выпускать этот вид в дикую природу искусственно.

Питание и конкуренция

Норки питаются рыбой, моллюсками, ракообразными и другими водными организмами. В то же время другие представители семейства куньих имеют другие привычки. Например, горностаи охотятся на водяных полевок, ласки – преимущественно на мышей.

Куница, по словам эксперта, ведет более разнообразный образ жизни."Куница лазает по деревьям, питается птицами, мышами. Яйца любит собирать. По курятникам тоже не против домашних прогуляться", – отметил Роженко.

Несмотря на родство, каждый вид занимает свою экологическую нишу. Поэтому американская норка не представляет прямой угрозы для горностаев, ласок или куниц.

Отдельно специалист обратил внимание на ситуацию в низовьях Днестра. Там появляются бобры, а нутрии уже несколько лет живут в естественной среде. Эти виды конкурируют за места для отдыха и размножения, в частности за дамбы. Но, по словам Роженко, если территория занята, другой вид просто не заселяется.

