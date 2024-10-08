'В условиях войны свобода слова приобретает еще большее значение': Кличко принял участие в церемонии награждения премией Leipzig Media Prize

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Лейпцига, президентом организации европейских городов Eurocities, Буркхардом Юнгом, принял участие в ежегодной церемонии награждения Премией за свободу и будущее СМИ, которая традиционно проходит в Лейпциге.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы.

Медиапремию Leipzig Media Prize основали в честь мирной революции в Лейпциге осенью 1989 года, которая положила конец коммунистической диктатуре и привела к объединению Германии. Тогда десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя свободы слова, мысли и печати. С 2001 года эту премию вручают журналистам, издателям, публицистам и учреждениям из разных стран мира, работающим над развитием свободы печати.

В этом году премию (за мужество в поисках правды) получила немецкая журналистка, обозреватель, эксперт по Восточной Европе Сабина Адлер. Которая, в частности, освещает и доносит правду о войне в Украине.

"Мне очень приятно поучаствовать в этой важной церемонии награждения. И важно. Особенно сегодня, когда Украина сражается за свое существование в войне, с которой пришла в мое государство Россия. Кроме военной агрессии, Кремль ведет еще одну – тотальную войну – информационную, распространяя дезинформацию и пропаганду как в своей стране, так и в мире. Пытаясь извратить правду о событиях в Украине", – отметил мэр Киева.

"Важно, что цивилизованный, демократический мир продолжает поддерживать нашу борьбу. А правду о войне, о том, что происходит, доносят до людей в разных странах прежде всего журналисты – профессионалы, которые правду рискуют жизнью, делая репортажи с фронта. Которые показывают миру" , как украинцы сегодня сражаются за свою свободу и демократию", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что церемония награждения в Лейпциге имеет особый смысл, ведь именно этот немецкий город стал центром мирной революции в стране в 1989 году, когда десятки тысяч мужественных людей вышли на улицы. Они требовали свободы слова, мнения и печати. Кличко подчеркнул, что их смелость изменила ход истории.

"Свобода печати всегда была основой для демократического общества. В условиях войны эти ценности приобретают еще большее значение. Многие украинские журналисты вынуждены были оставить свои профессиональные обязанности и взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну. К сожалению, многие из них отдали свою жизнь в этой борьбе. Многие же их коллеги ездят на фронт, снимают и пишут репортажи о войне. А также производят расследование на общественно-резонансные темы. И это важно! Ибо война не должна нивелировать демократические принципы. А именно за них сегодня отдают жизнь наши воины, – отметил мэр столицы Украины. – Смелость нужна сегодня не только в Украине. Сегодня мы чествуем журналистов со всего мира, которые, часто рискуя жизнью, выполняют очень важную миссию – противостоят пропаганде и дезинформации, освещают конфликты, нарушения прав человека и другие глобальные проблемы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Лейпциг остается одним из символов перемен и борьбы за свободу. И что украинцы сегодня продолжают защищать эти ценности.

Завтра, в среду, 9 октября, мэр Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях по случаю 35-летия начала мирной революции 1989 года в тогдашней ГДР. На них, в частности, присутствует Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Также Кличко выступит на торжественном мероприятии в Николаевской церкви Лейпцига, которая, как считают немцы, стала в 1989 году эпицентром изменений в их стране.