В Украине покажут балет 'Щелкунчик' 3D в инновационном формате при участии мировых звезд

25 декабря в киевском Дворце спорта покажут всемирно известный балет "Щелкунчик" 3D в инновационном формате. Автором проекта выступила продюсерская группа Ukrainian World Ballet, ранее работавшая над постановкой 3D-балета "Лебединое озеро", имевшего оглушительный успех в Украине.

"Мы, как по-настоящему творческие люди, верим в чудо Нового года и Рождества. Поэтому, несмотря на довольно сложную ситуацию в мире мероприятий, мы решили воплотить новогоднее чудо в жизнь. А именно, украсить всемирно известный балет не только роскошными мультимедийными декорациями, но и усилить картинку настоящим цирковым искусством. Это довольно сложный формат, но все риски и усилия того стоят. Наша команда до сих пор получает восторженные отзывы о первом проекте "Лебединое озеро 3D", поэтому, окрыленные успехом, мы очень серьезно готовимся к предстоящей премьере", – рассказали авторы постановки.

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Для участия в проекте организаторы пригласили артистов балета из Украины, известных во всем мире. Не обошлось и без неприятных моментов: на определенном этапе от сотрудничества с артистом, приглашенным на главную роль, организаторы решили отказаться. Ведь известный украинский артист балета Леонид Сарафанов принял решение возглавить балетную труппу в Новосибирском театре оперы и балета (Российская Федерация).

"Изначально мы пригласили исполнять партию Щелкунчика и принца нашего легендарного украинца Леонида Сарафанова. Но Леонид, как бы деликатней сказать, "поменял вектор своей карьеры" – и в связи с обострившейся политической ситуацией мы приняли решение сделать замену солиста", – рассказали в Ukrainian World Ballet.

Вместо Сарафанова партию Щелкунчика исполнит не менее талантливый артист, прекрасно вписавшийся в звездный коллектив постановки.

"Премьер Будапештской оперы, украинец Евгений Лагунов с радостью согласился танцевать в нашей постановке. Ведь даже в названии компании Ukrainian World Ballet заложена основная идея - это привлечение талантливых украинских артистов балета, признанных во всем мире. Роль Маши и принцессы исполнит солистка Национальной оперы Украины Юлия Москаленко. А так же множество талантливейших танцовщиков Киевской оперы и Национальной оперы. И фантастических акробатов ,которые готовятся к спектаклю под руководством выдающегося циркового деятеля Андрея Пыра. Ведь в первую очередь миссия нашей компании – продвигать и популяризировать в мире именно украинский балет и талантливых украинцев!" – резюмировали авторы проекта.

Премьера 3D-балета "Щелкунчик" в инновационном формате состоится 25 декабря в Киеве, во Дворце спорта. Всего в этот день состоится два спектакля. Первый начнется в 15:00, второй - в 19:00.