За незаконное строительство накажут жестче: штрафы в Украине вырастут в разы

В Украине в несколько раз вырастут штрафы за незаконное строительство и строительство, совершенное с нарушениями. К примеру, самовольное строительство на самовольно же занятых земельных участках сможет быть наказано штрафом до 170 тыс. грн. Сейчас его максимальный размер – 68 тыс. грн.

Изменения предусмотрены законопроектом №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Народные депутаты уже одобрили его в первом чтении.

Проект закона вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, изменения:

актуализируют состав преступлений за правонарушения в сфере градостроительства;

увеличат ответственность за преступления.

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Собственно, размер штрафов вырастет в разы. Замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook сообщил, что их планируется установить:

за самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятых земельных участках – до 85-170 тыс. грн (сейчас – 17-68 тыс. грн);

за выполнение строительных работ без получения соответствующего права – до34-42,5 тыс. грн (сейчас – 4250-5950 грн);

за использование объектов, не принятых в эксплуатацию – 17-25,5 тыс. грн (сейчас – 4250-5950 грн).

"Повышение штрафов – это наиболее действенный механизм для предотвращения нарушений в градостроительной сфере. Это обеспечит легальное и качественное строительство", – уверен чиновник.

Помимо этого, законопроект предусматривает и другие изменения. В частности:

четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;

урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;

усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.

В Украине власти обязались разработать механизм взыскания коммунальных долгов с семей. Среди прочего, обещают увеличить штрафы и упростить судебные производства.

Об этом говорится в меморандуме с МВФ. Ужесточение наказания для должников стало одним из структурных маяков программы Фонда.

"Мы разработаем подходящие инструменты для теплокоммунэнерго, чтобы обеспечить взыскание платежей от домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменения)", – говорится в документе

Эксперт в сферах коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "Вестям" заявил, что сейчас идет работа над тем, как взыскать долги, не обращаясь при этом в суд. Это должно сэкономить время.

"Поскольку суд – это очень долго, и пока он не продлится, сумма долга может расти и потребителя от услуги отключат. И, само собой, человеку некуда деваться, он вынужден оплатить долг, а потом еще и вывалить немалую сумму за подключение", – говорит эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после новогодних праздников цены на квартиры в Украине вырастут до 15%. По прогнозам экспертов, подорожания стоит ожидать уже со второй половины марта 2022 года.