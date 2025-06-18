В столице создали полноценный центр травмы на базе Киевской городской клинической больницы №12

Из-за формирования эффективной сети медучреждений, КНП "Киевская городская клиническая больница №12" получила новый статус и стала учреждением, которое объединило специалистов, опыт и ресурсы 3 столичных медучреждений.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Медики применяют современное оборудование (КТ, МРТ) и работают в обновленной и функциональной среде. В трех новых отделениях оказывают ургентную и плановую помощь пациентам с политравмой, черепно-мозговыми, позвоночно-спино-мозговыми травмами. И сложными нейрохирургическими патологиями, в частности полученными в результате боевых действий", – отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что создание полноценного центра травмы на правом берегу столицы - стратегическое решение для мегаполиса.

"Своевременная и качественная помощь при травме чрезвычайно важна – особенно в условиях войны, когда враг постоянно атакует столицу", – подчеркнул глава столицы.