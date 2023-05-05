В столице положили начало 'Аллею друзей Киева': Кличко и мэр Брюсселя высадили первые деревья

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом положили начало "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке. И высадили два первых дерева – как символ дружбы и Победы Украины и демократического мира над варварской Россией.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом, который по моему приглашению приехал в украинскую столицу, начали "Аллею друзей Киева" на Владимирской горке. И высадили сегодня два первых дерева – платаны испанские. Брюссель считается столицей Европейского Союза, частью которого стремится стать Украина. И очень символично, что первым к высадке деревьев на новой аллее присоединился именно мэр Брюсселя. Эти деревья – символ нашей дружбы и Победы Украины и демократического мира над варварской Россией!", – отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил местные власти Брюсселя и правительство Бельгии за солидарность с украинским народом. За то, что не перестают оказывать Украине политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь.

Напомним, во время визита в Киев мэр Брюсселя Филипп Клоз, государственный секретарь Брюссельского столичного региона Паскаль Смет и делегация Брюсселя посетили пострадавшие от российских варваров пригород столицы, побывали в одной из киевских коммунальных больниц и реабилитационном центре.

Также Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом пообщались онлайн из Киева с мэрами 15 европейских городов-подписантов "Декларации о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития украинской столицы". В ходе онлайн-встречи с подписантами этого документа обсудили проекты, для реализации которых Киеву необходима международная поддержка.