В собственность Киева вернули земельный участок на Трухановом острове, где Медведчук незаконно построил базу для своих телохранителей. Фото

Суд вернул в собственность Киевского горсовета земельный участок на Трухановом острове площадью 1,1 га. Там незаконно устроили тренировочную базу для телохранителей бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, на участке коммунальной формы собственности было расположено "самочинно построенное недвижимое имущество площадью почти 500 кв.м". Это имущество частной коммерческой структуры.

"Установлено, что участок относится к землям водного фонда, в законном порядке Киевсоветом никому не отводился, документы, предоставляющие право выполнять там строительные работы, не выдавались и не регистрировались", – отметили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании права собственности за Киевсоветом на указанную самочинно построенную недвижимость. Иск прокуратуры был удовлетворен еще в конце 2023 года.

"Сейчас судебное решение реально исполнено – зарегистрировано за Киевским городским советом право собственности на спорное недвижимое имущество, которое отныне будет использоваться для удовлетворения потребностей столицы", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, что на указанной земле разместили тренировочную базу фирмы, занимавшейся охраной Медведчука и его поместий. Территория была огорожена забором, за которым располагались спортплощадка, брезентовая палатка и многоэтажное сооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Киевсовета намерены принять вопрос о выплатах для еще пяти семей погибших Героев средств за земельные участки.

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