Киевсовет проголосует новое важное решение для семей погибших Героев: Кличко рассказал детали

В четверг, 31 октября, депутаты Киевсовета намерены принять вопрос о выплатах еще для пяти семей погибших Героев средств за земельные участки.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

Он напомнил, что громада столицы постоянно помогает военным.

"В этом году Киев уже выделил на помощь военным 8,6 млрд грн (за прошлый год – 7,5 млрд). От громады столицы в 2024-м на фронт отправились более 12 000 БпЛА разных типов – Mavic, Mavic 3T, fpv дронов. Только в сентябре-октябре – более 2 тысяч БПЛА. Отправили и более 100 новых автомобилей в этом году.

По словам Кличко, уже более 2500 БПЛА разных типов, снаряжение, бронированные авто "Кобра" направились на фронт в качестве благотворительной помощи (не за бюджетные средства).