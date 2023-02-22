В Пуще-Водице мужчину ''с особыми связями'' обвиняют в угрозах супругам-пенсионерам: якобы хочет отобрать их землю - СМИ

В пристоличной Пуще-Водице набирает обороты "земельный скандал". Супруги-пенсионеры Мисячные обвиняют своего соседа Василия Горлова в слежке, психологическом и физическом давлении из-за якобы имеющегося у него желания отобрать их земельный участок с помощью "особых связей".

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Сам Горлов обвинение отвергает, конфликт с соседями называет самообороной. Об этом говорится в расследовании журналистов "СтопКора".

По словам журналистов, житель Пущи-Водицы Василий Горлов якобы устроил террор против супругов пенсионеров Мисячных, живущих с ним по соседству. Пенсионеры утверждают, что сосед круглосуточно следит за ними с помощью десятка камер видеонаблюдения, также выдвигают обвинения в угрозах расправой и физическом давлении с его стороны.

Продолжается все это, по словам Мисячных, уже несколько лет подряд.

"Несколько лет назад молодой сосед Василий Горлов развернул против них настоящую войну. Он установил камеры видеонаблюдения, снимающие исключительно соседнее домовладение, а каждую ночь устраивает световую атаку, направляя мощный прожектор на окна дома пенсионеров. Кроме того, Василий имеет беспрепятственный доступ к оружию. Все – чтобы усилить психологическое давление, утверждает Станислав Мисячный", - пишет "СтопКор".

Более того, пенсионеры уверяют, что против них оказывалось не только психологическое, но и физическое давление.

"Вот эту травму Наталья Мисячная получила, когда поливала цветы возле дома; здесь, протестуя против заливки подворья бетоном, получила пинок и изрядно травмировалась во время падения. И это лишь те случаи, что зафиксированы на камеру", – заявила автор сюжета.

По данным издания, Мисячные обращались в полицию с жалобами на действия соседа, однако без особого результата. Адвокат супругов Наталья Винецкая заявила, что ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы открыть уголовные дела и внести данные в Единый реестр досудебных расследований. Впрочем, говорит она, на этом дело замерло – и за год в рамках производств не проводились ни допросы, ни следственные экспертименты, ни экспертизы.

"Мы неоднократно обращались в суд на бездействие следователей, мы обращались в прокуратуру. Без внимания окружная прокуратура нас не оставила наконец. Они запланировали провести служебную проверку в отношении следователей, которые расследуют данные уголовные производства", – комментирует адвокат.

Наталья Мисячная предполагает, что причиной такого "торможения" могут быть связи Горлова в правоохранительных органах: он, мол, раньше работал инспектором ГАИ. В настоящее время, по данным "СтопКора", он работает у экс-депутата Верховной Рады Украины Николая Мартыненко.

На запросы "СтопКора" о причинах медленного расследования упомянутых уголовных дел издание получило ответ от Оболонского райотдела полиции, где отмечено, что подозреваемые не появляются на допросы к следователю. Журналисты также констатируют: согласно ответу полиции, супруги Мисячные по этим делам проходят и как потерпевшие, и как подозреваемые.

Сам Горлов все обвинения в свой адрес отвергает. Установку камер видеонаблюдения и использование прожекторов он объяснил ответом на аналогичные действия соседки. На обвинение же в нападениях со стороны Мисячных ответил, что его действия являются самообороной.

Между тем, Мисячные продолжают утверждать, что на самом деле соседу якобы хочется стать владельцем их участка в Пуще-Водице. Наталья Мисячная уверяет, что Горлов является ее племянником. Бездетные супруги воспитывали его с 6-летнего возраста, когда умерла мама Василия. И сейчас, мол, он едва ли не единственный наследник супругов. Поэтому пенсионеры и заподозрили его в желании ускорить время вступления в право наследования.

В то же время адвокат супругов уверяет, что Горлов якобы является фигурантом уголовного производства по факту незаконного захвата земельного участка в Пуще-Водице.

"Мы проверили информацию о самозахвате участка и направили запрос в департамент земельных ресурсов КГГА. Согласно ответу, земля, на которой сосед построил себе двухэтажный дом, мало того, что не приватизирована, но даже в пользование этот участок ему никто не давал", – появили в "СтопКоре".

Журналисты также утверждают, что новое здание якобы было возведено на месте гаража.

"Как стало известно по запросам "Стопкора", ГИАМ (бывшее ГАСИ) вообще не в курсе, что на этом участке что-то возведено. В городском архитектурно-строительном контроле не принимали недвижимость в эксплуатацию и разрешений на строительство не давали, а в департаменте градостроительства и архитектуры вообще не слышали, что есть такой адрес", - заявили в "СтопКоре".

Журналисты утверждают, что в настоящее время вокруг участка тянутся судебные процессы. Одна из наследниц предыдущих хозяев дома якобы оформила право собственности на недвижимость – и продала ее без участия других наследников. Те же теперь, пишет "СтопКор", пытаются отсудить свои доли.

Авторы расследования также заинтересовались, как вообще можно было унаследовать дом, который до сих пор не введен в эксплуатацию - тем более через значительный период времени после смерти его владельцев.

"Неизвестно, откуда в материалах дела оказалась архивная копия решения совета народных депутатов Подольского района от 1988 года о принятии в эксплуатацию жилого дома по улице Курортная, 11А. Я получил ответ из архива о том, что указанное решение в архиве отсутствует. Второй момент. Данный дом имел адрес Курортная, 11, кв. 1. Но начиная с 2016 года этот адрес был искусственно изменен на Курортная, 11А", – цитирует издание слова адвоката Дмитрия Саливона.

Также авторы расследования обратили внимание на еще один удивительный момент.

"Оформление и продажа старого дома без приватизированной земли также вызывает немало вопросов. В частности, зачем соглашение купли-продажи было оформлять двумя частями с разницей в один день? Так что "СтопКор" обратился к нотариусу Натальи Халявки, которая и оформляла договор, но от объяснений она воздержалась, ссылаясь на нотариальную тайну", - рассказали журналисты.

О возможном захвате земли и самовольном возведении на ней дома журналисты спросили у адвоката Горлова. Сейчас издание ожидает ответа на запрос.

"Мы продолжим следить за ходом событий в Пуще-Водице. Новые детали о проверках, инициированных прокуратурой и контролирующими органами по законности ограждения и застройки коммунальной земли, обязательно сообщим в следующих материалах", - заверили в "СтопКоре".

Напомним, ранее стало известно, что суд вынес решение о "храме-МАФе" УПЦ МП возле Музея истории Украины. Представителей УПЦ МП обязали освободить земельный участок от незаконно сооруженного здания.

Суд, рассматривавший дело по иску Музея истории, решил, что размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию и нарушает требования пункта "а" части 1 статьи 91 Земельного кодекса.