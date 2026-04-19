В полиции проведут служебное расследование относительно действий во время теракта в Киеве

В Национальной полиции Украины проведут служебное расследование относительно действий патрульных полицейских на месте теракта в Голосеевском районе Киева. На время проведения проверки сотрудников отстранили от службы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он поручил Председателю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести проверку.

""Служить и защищать" – не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно – в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей", – подчеркнул Клименко.

В рамках расследования должны установить все обстоятельства происшествия. Правоохранители изучают имеющиеся видеоматериалы, в частности обнародованные в сети, а также опрашивают свидетелей. Полученные материалы должны передать в Государственное бюро расследований.

"Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", – заявил Иван Выговский.

Теракт в Киеве: что известно

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в районе Демеевки, вооруженный мужчина начал стрельбу и забаррикадировался в супермаркете. Среди пострадавших – случайные прохожие и посетители магазина.

По состоянию на 18:35, по информации городского головы Виталия Кличко, количество раненых достигло по меньшей мере 15, среди них есть ребенок. По данным генерального прокурора Руслана Кравченко, четыре человека погибли на улице, один – в помещении, еще один умер в больнице.

Также сообщалось о пожаре в квартире, где был зарегистрирован нападающий.

Злоумышленника, который захватил заложников в супермаркете "Велмарт" в Киеве, ликвидировали во время спецоперации.

По неподтвержденным данным СМИ, Дмитрий Васильченков ранее был судим. Он мог быть связан с РФ и, возможно, имел пророссийские взгляды.

