В небе над Киевом заметили уникальное природное явление. Фото

В Киеве в воскресенье, 9 марта, к вечеру в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Луны.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде. Известно, что оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего – в перисто-слойных облаках, реже – при других условиях.

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Самая распространенная форма этого оптического явления – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год.

Чаще гало можно наблюдать зимой, особенно в дни, когда на улице холодно и влажно. Народные приметы говорят о том, что лунное гало является предвестником нестабильной погоды. Нередко это действительно так, ведь появление перистых облаков обычно предшествует дождям и штормам.

Напомним, что на днях в Киеве наблюдалось необычно яркое закат. Садясь за горизонт, светило, словно залило весеннее небо багровыми, розовыми и золотыми оттенками. Полюбоваться сказочным явлением перед наступлением сумерек могли киевляне в разных районах столицы.

А вот в четверг, 6 марта, климатологи зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, в столице максимально воздух после полудня прогрелся до +19,2°С, побив предыдущий показатель 1995 года.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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