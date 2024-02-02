В Национальном заповеднике 'София Киевская' состоится выставка Марии Полищук 'Женщина. Украина. Победа'

С 8 февраля по 10 марта в Национальном заповеднике "София Киевская" состоится выставка члена Национального союза художников Украины Марии Полищук "Женщина. Украина. Победа". Работы раскрывают войну глазами художницы, чувства украинцев и их веру в победу.

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Выставка позволит углубиться в мир образов и чувств, чтобы почувствовать, как формируется история из глубин национальной души. Выставка передает сегодняшние события в нашей стране через три составные части.

Первая – Женщина. Взгляд на войну глазами женщины, объединяющей ощущение страха, незащищенности, одиночества, а также сопротивления, свободолюбия и несокрушимости. В своих работах художница передает ощущение рождающих сыновей, которые защищают страну ценой своей жизни.

Вторая – Украина. Страна, которую многие пытались захватить и уничтожить. В разные этапы истории Украина вынуждена доказывать право на существование, защищать территории и своих людей. По мнению художницы, у Украины есть волевая женская энергетика, которая веками вынуждена доказывать свою независимость.

Третья – Победа. Война изнуряет, ломает, выжигает и убивает лучших, но каждый вызов еще больше сплачивает, объединяет и выводит на новый уровень самосознание нации.

Среди работ впервые презентуют картину "Непобедимая", которую Мария Полищук создала за две недели до полномасштабной войны.

"Картина Непобедимая родилась именно тогда, когда мне очень не хотелось верить, что война все-таки начнется. Мы отдыхали в кафе, водили детей на кружки, строили планы на будущее, но чувствовали, что в воздухе особое напряжение", – комментирует Мария Полищук.

Художница увидела в своем воображении образ, который затем воспроизвела на картине. Это Украина-Мать, которая в молитве склонилась над украинской землей в огне. Образы черных птиц вырисовались в боевые самолеты, и художница, хоть и не хотела верить, но почувствовала неизбежное.

Сейчас Украина борется за свободу и независимость. Однако, по словам художницы, все эти события не просто затрагивают свободу слова или независимость страны. Это об освобождении украинской души от тьмы и зла. И именно это она воспроизводит в своих работах.

"Мы очень гордимся нашими военными. Это Воины Света, защищающие нас! Сейчас нужно мужество, чтобы засветить нашу землю светом Победы! С болью рождается новый мир! Я знаю, что мы воскреснем из пепла и воссияем небывалым трудом и красотой нации!" – добавляет Мария Полищук.

Во время выставки сможете задонатить средства в поддержку военных и получить открытки с картинами Марии Полищук за любую комфортную для вас сумму. Все средства пойдут на закупку дрона DJI Mavic 3 Pro для подразделения артразведки 116-й ОМБР.

Больше информации о выставке – в Instagram mariiapolishchuk.art.

Где: Национальный заповедник "София Киевская", Брама Заборовского, Георгиевский переулок, 2

Когда: 8 февраля – 10 марта