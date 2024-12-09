В Национальном музее 'Киевская картинная галерея' стартовала выставка 'Под Рождественской Звездой'

Коляда, праздничный стол с косовской керамикой, аутентичные подсвечники, работы современных мастеров и общность традиций – о чем рассказывает и что предлагает выставка "Под Рождественской Звездой"

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В Национальном музее "Киевская картинная галерея" с 6 декабря по 19 января начался межмузейный выставочный проект "Под Рождественской Звездой", созданный вместе с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины в сотрудничестве с проектом "Крафтовое Рождество" от KredoBank. Выставка рассказывает об украинской идентичности, непрерывности и возрождении традиций, представляя произведения народного декоративного искусства и работы наших современников на рождественскую тематику. В музейных залах проходит живой диалог между старинными артефактами и современными произведениями украинских мастеров.

Цель выставки "Под Рождественской Звездой" – исследовать украинскую рождественскую традицию и ее современные проявления в творчестве, а также представить достижения мастеров, которые продлевают жизнь древних ремесел. Проект повествует о сущностных ценностях Рождества, напоминая, что это не забытая история, а важный элемент общественного единения и культурного настоящего.

"Во времена самых трудных испытаний мы ищем опору в основных смыслах национального бытия. Мы обращаемся к древним символам и кодам, которые несут свет и надежду, чтобы сформировать и почувствовать общую победную энергию. "Под Рождественской звездой" – это выставочное пространство, в котором творческие голоса предков и современных украинских мастеров звучат в унисон", – говорит Оксана Пидсуха, искусствовед, и. о. генерального директора Национального музея "Киевская картинная галерея".

Экспозиция представляет аутентичные произведения из коллекции Национального музея народной архитектуры и быта Украины, в частности, народные иконы XVII–XIX вв., подсвечники-троицы начала XIX в., косовскую керамику ХІХ-ХХ вв., рождественские звезды, шопки. Также будут представлены живописные произведения Тараса Данилича, Федора Манайла, Ивана Марчука, Владимира Микиты и других выдающихся художников из фондов Национального музея "Киевская картинная галерея" и частных сборников.

"В межмузейном проекте "Под Рождественской Звездой" образцы народного искусства из коллекции Национального музея народной архитектуры и быта Украины являются тем фундаментом, первоисточником, к которому за вдохновением обращаются современные художники. Эта выставка объединила прошлое и настоящее в умело скомпонованной экспозиции, символизирующей непрерывность и трансформацию украинской культуры", – сказала Оксана Повякель, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины

В шести залах выставки также представлены рождественские атрибуты, керамические, текстильные и другие произведения крафтовых мастерских и представителей современного декоративного искусства и крафтовых производителей, привлеченных совместно с командой проекта "Крафтовое Рождество". Среди участников экспозиции: Gunia Project, GORN Ceramics, Triytsya Collections, Guculiya, QUIET FORM, ЖЕРНАЯ. Центральный элемент выставки – инсталляция Рождественская Звезда художника Михаила Алексеенко, символизирующая связь поколений и объединяющая все залы в единую концепцию.

"Для нас важно поддерживать украинскую культуру и крафтовых мастеров, продолжая ежегодный проект "Крафтовое Рождество", центральным символом которого также является звезда – небесное тело, объединяющее людей. Мы верим, что поддержка локальной культуры и ремесел – это не только бизнес, но и наша общая ответственность за сохранение национального наследия и его переосмысление", – добавляет Андрей Мельник, руководитель маркетинга KredoBank.

Выставка продлится с 6 декабря по 19 января

Стоимость полного входного билета – 200 грн (льготные категории – 100 грн).

Дети до 14 лет – бесплатно.

Музей принимает посетителей с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга);

С 11 до 19 часов во вторник. Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник).

Город Киев, ул. Терещенковская, 9.