В метро Киева начали показывать время до прибытия поезда

На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве заработали часы, показывающие время до прибытия поезда.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", программно-аппаратный комплекс в реальном времени рассчитывает расстояние и показывает отсчет.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, отображается с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные оперативно обновляться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет: