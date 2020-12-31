У метро Києва почали показувати час до прибуття поїзда
На станції метро "Контрактова площа" в Києві запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда.
Як повідомляє КП "Київський метрополітен", програмно-апаратний комплекс у реальному часі розраховує відстань і показує відлік.
Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде не менше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.
Система буде під'єднана до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценко, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська" (1,4 км, 2 станції).