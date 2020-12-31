У метро Києва почали показувати час до прибуття поїзда

На станції метро "Контрактова площа" в Києві запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда.

Як повідомляє КП "Київський метрополітен", програмно-апаратний комплекс у реальному часі розраховує відстань і показує відлік.

Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде не менше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.

Система буде під'єднана до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років: