У метро Києва чоловік упав зі сходів
У метрополітені Києва в понеділок, 11 січня, чоловік впав зі сходів під час переходу між станціями.
Як повідомив OBOZREVATEL очевидець, НП сталася на "Льва Толстого", а пасажир переходив із "Палацу спорту".
Чоловік травмував спину, йому було надано швидку медичну допомогу на місці.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільської;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).