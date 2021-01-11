У метро Києва чоловік упав зі сходів

У метрополітені Києва в понеділок, 11 січня, чоловік впав зі сходів під час переходу між станціями.

Як повідомив OBOZREVATEL очевидець, НП сталася на "Льва Толстого", а пасажир переходив із "Палацу спорту".

Чоловік травмував спину, йому було надано швидку медичну допомогу на місці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років: