В Киевсовете назвали условие, которое позволит избежать локдауна в столице

Для того, чтобы не допустить введения повторного локдауна в Киеве, необходимо чтобы вакцинировались как можно больше жителей города. Это позволит защитить киевлян от COVID-19.

Об этом заявил заместитель городского головы, Владимир Бондаренко, передает пресс-службе Киевгорсовета. Прививки выработают иммунитет к болезни.

"Для того, чтобы сделать невозможным введение нового локдауна в Киеве необходимо вакцинироваться. Все мы хотим защитить себя, родных и близких от коронавирусной инфекции. Вакцинация поможет вам выработать иммунитет к вирусу и защитит от заражения или тяжелого течения болезни. Главное, чтобы родные и близкие люди, с которыми вы общаетесь ежедневно, были защищены", – отметил Бондаренко.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина.

В Киеве, в районе станции метро "Почайна" работают сразу четыре пункта вакцинации против COVID-19. Сделать прививку можно, записавшись на сайте HELSI или в порядке живой очереди.

С 30 октября в Украине расширится "красная" зона карантина. В нее войдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одной из больниц Киева 26 октября от коронавирусной болезни умер однолетний мальчик. Всего за прошедшие сутки в столице болезнь забрала жизни 54 человек.