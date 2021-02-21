В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу 'Маска'

С 19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей телевизионного шоу "Маска", которое транслируется на телеканале "Украина", поэтому фанаты шоу могут ближе познакомиться с любимыми героями. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Как отмечается, ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Согласно сообщению, выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи, созданные руками украинских дизайнеров Леси Патоки и Назара Дидыка, будут меняться.

Стенды с героями расположены на разных этажах ЦУМа. Подробнее узнать о персонаже и посмотреть на YouTube выступление звездного участника шоу – можно будет просканировав смартфоном QR-код, размещенный у каждого костюма на выставке.

Напомним, шоу "Маска" стало самой громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.

Шоу "Маска" выходит каждую субботу на телеканале "Украина" в 21.00.