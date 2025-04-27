В Киевской области заметили торнадо: эколог объяснил, что это значит

В Киевской области зафиксировали необычное природное явление – торнадо, видео с которым быстро распространилось по сети. Очевидцы отмечают, что вихри заметили в Броварском районе.

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Это явление больше напоминает смерч, по своим характеристикам почти не отличающийся от торнадо, считают эксперты. Природа его возникновения связана со столкновением холодных и тёплых воздушных масс. Торнадо формируется тогда, когда разница в температуре между воздушными потоками становится особенно значительной. Такие явления традиционно характерны для США, где над континентом сталкиваются массы теплого воздуха из Мексиканского залива и холодного воздуха из Канады. В Украине они также встречаются, хотя и менее разрушительны, однако механизм их образования остается одинаковым.

Эколог Александр Соколенко в комментарии ТСН.ua объяснил, что торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда оказывается влияние холодного арктического воздуха.

"Например, когда на юге стоит жаркая погода с температурой воздуха +40 и вдруг происходит вторжение арктического воздуха. В таких условиях часто формируется торнадо, они могут возникать над морем или неподалеку от берега", – отметил специалист.

По словам Соколенко, хотя торнадо обычно появляются летом, нынешняя ситуация объясняется. В последнюю неделю в Киевской области наблюдалась аномально теплая погода, фактически соответствовавшая климатическому лету. На фоне резкого потепления произошло вторжение холодного воздуха с севера, что создало идеальные условия для образования атмосферного вихря. Именно перепад температур стал главной причиной появления торнадо, считает эколог.

Также он подчеркнул, что зафиксированный вихрь в Киевской области был не слишком сильным и назвал это "маломощным явлением". Если бы человек оказался в его эпицентре, его могло только сбить с ног или вырвать предметы из рук, без серьезного вреда для здоровья.

Образование торнадо в апреле нетипичное для Украины, добавил специалист. Обычно подобные явления возможны в период высокой солнечной активности – с июня до августа. Однако нынешняя фиксация этого явления может указывать на происходящие в Украине климатические изменения и их последствия. Поэтому таких торнадо и смерчей может стать больше.

"Думаю, что они могут стать более активными и опасными. Это вполне возможно", — отметил Соколенко.

В конце концов эксперт признал, что Украина постепенно начинает напоминать США по количеству и характеру природных аномалий. По его мнению, в будущем погодные явления могут оказаться еще более экстремальными.

"Мы в определенной степени приближаемся к ним. В частности, и по стихийным природным явлениям. Кстати, в США такие природные явления будут ужесточаться", — добавил эколог.

Как сообщал OBOZ.UA, в средине марта 2025 года мощный шторм ударил одновременно по южным и центральным штатам США. Чрезвычайные по скорости ветры повлекли за собой несколько торнадо, из-за которых, по последним данным, погибли и пострадали десятки человек.

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