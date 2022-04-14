В Киевской области возобновлена подача газа в 54 населенных пунктах – ОП

В Киевской области проводятся масштабные работы по восстановлению инженерных коммуникаций. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, Киевоблгаз в усиленном режиме работает над газоснабжением. Подача газа возобновлена в 54 населенных пунктах.

"За прошедшие сутки подключили к электроснабжению 17 371 потребителя", - также рассказал Тимошенко.

Кроме этого, в селе Микуличи Немишаевской громады вода уже подается в дома. В селах Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже восстановлено водоснабжение, добавил заместитель главы ОП.

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Он также отметил, что на Киевщине продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. За сутки в области уничтожены более 500 взрывоопасных предметов.

В общей сложности из резервного фонда предоставлены 400 млн грн на ликвидацию последствий военных действий в пристоличном регионе.

"Работаем, чтобы все скорее вернулись домой", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в Черниговской области началась генеральная уборка на трассе М-01 Киев – Чернигов.